«Мы определенно не можем поддержать избрание на пост генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени», — сказал Сийярто во время пресс-конференции.

Данное заявление было сделано за несколько дней до встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Премьер Нидерландов долгое время выступал критиком текущего правительства Венгрии. В 2021 году Рютте заявил, что стране «больше нечего делать в Европейском Союзе».

Издание Politico отмечает, что Лондон, Париж и Берлин выразили готовность поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Авторы пишут, что имея репутацию политика, «который умеет договариваться», Рютте в некоторых кругах будет рассматриваться как идеальный кандидат в случае победы Трампа на американских выборах в ноябре.

Также подчеркивается, что группа стран восточного фланга, близких к российской границе, остаются неуверенными в кандидатуре Рютте, но по своим причинам.

Полномочия текущего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга заканчиваются 1 октября 2024 года. Страны-члены НАТО обсуждали различные кандидатуры на замену Столтенбергу.

Появлялись слухи о возможном назначении генеральным секретарем руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтта Фредериксена, главы правительства Эстонии Каи Каллас, премьера Испании Педро Санчеса и экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.