«Я хотел бы выразить благодарность Малатье, которая дала 72% поддержки президентским и 69% — парламентским выборам, состоявшимся в мае прошлого года. Мы будем работать день и ночь, чтобы оправдать это доверие», — заявил турецкий лидер в своем выступлении.

Эрдоган сообщил о продолжающихся усилиях по восстановлению города, отметив передачу 6 181 нового дома законным владельцам и строительство еще 48 837 домов. Президент также объявил о выделении дополнительных средств в размере 6 млрд лир на зонирование и строительные работы в городе.

«Мы начали проект, который сосредоточит оборонные инвестиции в зоне землетрясения. ASELSAN создает в Малатье центр электронного обслуживания, ремонта и набора электронных карт», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул намерение сделать Малатью и другие сейсмоопасные города более безопасными, мирными и процветающими.

«Мы не позволим землетрясению, как и другим испытаниям, отвлечь нас от наших целей», — добавил президент Турции.

В заключение своего выступления президент Эрдоган заявил о намерении продолжать борьбу до тех пор, пока Турция не займет достойное место среди величайших стран мира благодаря своей дипломатии и военной мощи.