«Сегодня мы принимаем Европейскую стратегию оборонно-промышленного комплекса и предлагаем концепцию Европейской программы оборонной промышленности. Так мы реагируем на изменения в парадигме европейской безопасности. Наши расходы на оборону идут на слишком много различных систем вооружения, в основном закупаемых за пределами ЕС», — заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, совместные инвестиции государств-членов в оборонную промышленность позволят «перейти от режима реагирования на кризис к режиму структурной оборонной готовности таким образом, который тесно интегрирует Украину».

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказал убеждение, что новая стратегия Евросоюза ясно определяет собственное видение оборонно-промышленной готовности, и подчеркивает «твердую решимость и приверженность ЕС к расширению защиты и поддержки Украины».

Стратегия устанавливает показатели прогресса государств-членов в обеспечении оборонно-промышленной готовности. Согласно опубликованным документам, государствам-членам предлагается к 2030 году закупить не менее 40% оборонного оснащения на основе сотрудничества.

К 2030 году страны ЕС должны гарантировать, что стоимость оборонной торговли на внутреннем рынке ЕС составит не менее 35% от общей стоимости оборонного рынка союза. Планируется также добиться, чтобы к 2030 году как минимум 50% бюджета оборонных закупок было освоено на предприятиях Евросоюза и увеличить этот показатель до 60% к 2035 году.

Новая стратегия, как ожидается, усилит оборонно-промышленное сотрудничество ЕС с Украиной и поддержит развитие ее оборонной, технологической и промышленной базы. Согласно материалам Еврокомиссии, для этого может быть привлечено «дополнительное финансирование из непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов».