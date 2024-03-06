ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Покушение на Зеленского в Одессе
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессе был нанесен ракетный удар по президентскому кортежу. Сам Зеленский подтвердил вероятное покушение на свою жизнь
Покушение на Зеленского в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский / Photo: Reuters
6 марта 2024 г.

Информацию о ракетном ударе по кортежу украинского президента первоначально сообщила греческая газета Protothema. Издание ссылается на анонимные источники в правительстве Греции. Сообщается, что удар произошел, когда кортеж Владимира Зеленского находился рядом с греческой делегацией. В публикации отмечается, что в составе греческой делегации никто не пострадал.

По словам президента Украины, в результате удара были зафиксированы жертвы.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые», — заявил Зеленский.

Утром в Одессе была объявлена воздушная тревога. Встреча Зеленского и Мицотакиса прошла как запланировано. Оба лидера провели пресс-конференцию, которая не транслировалась в прямом эфире из соображений безопасности.

Во время пресс-конференции Мицотакис описал события так: «Мы слышали звуки сирен и взрывов вблизи нас. У нас не было времени добраться до укрытия».

В ноябре Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому таблоиду The Sun, что с начала российского вторжения в Украину пережил «не менее пяти-шести» попыток покушения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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