Информацию о ракетном ударе по кортежу украинского президента первоначально сообщила греческая газета Protothema. Издание ссылается на анонимные источники в правительстве Греции. Сообщается, что удар произошел, когда кортеж Владимира Зеленского находился рядом с греческой делегацией. В публикации отмечается, что в составе греческой делегации никто не пострадал.

По словам президента Украины, в результате удара были зафиксированы жертвы.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые», — заявил Зеленский.

Утром в Одессе была объявлена воздушная тревога. Встреча Зеленского и Мицотакиса прошла как запланировано. Оба лидера провели пресс-конференцию, которая не транслировалась в прямом эфире из соображений безопасности.

Во время пресс-конференции Мицотакис описал события так: «Мы слышали звуки сирен и взрывов вблизи нас. У нас не было времени добраться до укрытия».

В ноябре Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому таблоиду The Sun, что с начала российского вторжения в Украину пережил «не менее пяти-шести» попыток покушения.