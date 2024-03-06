ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция обеспечит стабильность в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в городе Элязыге, где отметил достижения Турции в военной сфере и непоколебимость в борьбе против терроризма
Президент Эрдоган: Турция обеспечит стабильность в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Элязыге / Others
6 марта 2024 г.

Президент Турции заявил о значимости запуска истребителя пятого поколения KAAN и планах включить его в авиапарк Турции.

«Мы подняли в небо наш истребитель пятого поколения KAAN. Мы включим его в наш воздушный флот в 2028 году. Таким образом, Турция вошла в четверку лучших стран мира в этой области», — отметил турецкий лидер.

Президент также выразил уверенность в том, что Турция стала еще решительней в искоренении угрозы терроризма.

«Мы вывели борьбу с терроризмом за пределы наших границ. Мы медленно осушаем болота терроризма за пределами наших границ», — подчеркнул Эрдоган.

Президент добавил, что Турция продолжит борьбу против террористических организаций с неослабевающей решимостью и обеспечит безопасность своим гражданам и стабильность в регионе.

«Своими операциями мы разрушили террористические мечты некоторых людей. Мы получим хорошие результаты в Северном Ираке. Мы искореним полчища убийц» — сказал президент.

В заключение своего выступления, Эрдоган подчеркнул непреклонную решимость страны в обеспечении ее безопасности и целостности, несмотря на попытки разделения и вмешательства внешних сил.

«Мы привлекаем и будем привлекать к ответственности тех, кто надеется на своих западных хозяев и жаждет наших земель, а также тех, кто пытается нас разделить», — заключил президент Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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