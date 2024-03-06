Согласно Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, Зеленский будет исполнять свои обязанности до того момента, пока новый президент не вступит в должность.

«Законом Украины о правовом режиме военного положения определено, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента Украины, а в случае окончания срока полномочий во время действия военного положения его полномочия продлеваются до вступления на пост новоизбранного президента, избранного после окончания военного положения», – говорится в заявлении ЦИК.

Ранее, 27 февраля, украинские СМИ сообщили о подготовке офисом Зеленского обращения в Конституционный суд страны для получения разъяснений относительно легитимности президента после 20 мая.

Согласно данным, офис действующего президента рассматривал возможные сценарии действий после истечения его срока полномочий. Среди вопросов, которые планировалось уточнить в суде, было: допускает ли Конституция проведение президентских выборов в период военного положения, а также вопрос о легитимности полномочий президента после истечения срока его пребывания на посту.

По Конституции Украины, проведение выборов в период действия военного положения недопустимо. В связи с этим выборы в украинский парламент, запланированные на 29 октября 2023 года, были отложены. Предполагаемые выборы президента 31 марта 2024 года также будут перенесены из-за продления военного положения.