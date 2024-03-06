Согласно отчету МОМ, количество смертей на миграционных маршрутах во всем мире в 2023 году увеличилось на 20% по сравнению с 2022 годом.

Организация подчеркивает необходимость срочных мер для предотвращения дальнейших потерь жизней, особенно учитывая, что безопасные маршруты миграции доступны не всем. Ежегодно сотни тысяч людей рискуют жизнями, пытаясь пересечь границы по нелегальным маршрутам в опасных условиях.

Средиземное море остается наиболее опасным маршрутом для мигрантов, где только в прошлом году зарегистрировано более 3 тыс. смертей и исчезновений.

В 2014 году МОМ запустила проект «Пропавшие мигранты», который являет собой доступную для общественности базу данных о смертях и исчезновениях мигрантов. Проект начал вести статистику после двух кораблекрушений в 2013 году у побережья Лампедузы. Тогда в результате катастрофы погибло около 400 мигрантов.

Более 63 тыс. случаев были задокументированы в рамках этого проекта по всему миру, хотя реальное количество вероятно значительно выше. Более 4 тыс. погибли на маршрутах миграции насильственной смертью. Останки более 26 тыс. человек, погибших во время миграции, обнаружены не были.