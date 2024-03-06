«Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов. Хуситы должны остановиться», — говорится в заявлении диппредставительства.

Посольство призвало хуситов к прекращению атак и выразило соболезнование семьям погибших.

Судно под названием True Confidence под флагом Барбадоса, было атаковано ракетой в 50 морских милях к юго-западу от порта Аден. После удара моряки покинули судно. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку, утверждая, что судно принадлежит американцам.

По данным американского телеканала CBS, в результате атаки ранения получили шесть человек. Владелец судна в свою очередь, заявил, что нет информации о состоянии 20 членов экипажа и трех вооруженных охранников. Кроме того, он сообщил, что балкер дрейфует и что на его борту пожар.

После начала агрессии Израиля против Палестины хуситы объявили о намерении атаковать территорию Израиля и блокировать суда, связанные с ним, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе до тех пор, пока операция в Газе не будет прекращена. В результате ряд международных компаний приостановил свои перевозки через Красное море.