Президент РФ Владимир Путин встретился с башканом Гагаузии — главой автономного региона Молдовы — Евгенией Гуцул.

«Владимир Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия. Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — сообщила Евгения Гуцул в своем телеграм-канале.

Позже пресс-служба Кремля также выпустила публикацию, посвященную встрече. Как сообщается, Гуцул рассказала Путину о том, как центральная власть Молдовы отбирает полномочия у Гагаузии, ограничивает региональный бюджет, попирает права граждан и ведет страну к нестабильности.

Глава Гагаузии также рассказала о поддержке, которую Путин пообещал оказать ее региону.

Молдова попала в центр внимания, когда в конце февраля съезд народных депутатов Приднестровья — сепаратистского региона Молдовы — выпустил публичное обращение к Владимиру Путину с просьбой «о поддержке». Спустя несколько дней стало известно о поездке главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москву.

Гагаузия — автономный регион Молдовы с тюркоязычным населением. В 1990 году автономия провозгласила независимость, но в 1994 была реинтегрирована в Молдову на базе соответствующего договора. Договор позволяет поставить вопрос об отделении Гагаузии в случае слияния Молдовы с другими государствами (негласно считается, что речь идет о Румынии).