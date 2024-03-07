Последние минуты жизни израильских заложников, расстрелянных военными Израиля

Госканал Израиля Kan 11 опубликовал аудиозапись, в которой двое израильских заложников Алон Шамриз и Йотам Хаим взывают о помощи, перед тем как их расстреляют военные Израиля как «ошибочно идентифицированную угрозу». Звук был получен с камеры, прикрепленной к израильской боевой собаке, убитой палестинскими бойцами, когда животное направлялось к заложникам. #trtнарусском #заложники #израиль #палестина #газа #хамас