ПОЛИТИКА
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Последние минуты жизни израильских заложников, расстрелянных военными Израиля
Госканал Израиля Kan 11 опубликовал аудиозапись, в которой двое израильских заложников Алон Шамриз и Йотам Хаим взывают о помощи, перед тем как их расстреляют военные Израиля как «ошибочно идентифицированную угрозу». Звук был получен с камеры, прикрепленной к израильской боевой собаке, убитой палестинскими бойцами, когда животное направлялось к заложникам. #trtнарусском #заложники #израиль #палестина #газа #хамас
nvbv / Others
7 марта 2024 г.
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