Генерал-полковник Владимир Зарудницкий, начальник Военной академии Генерального штаба РФ предупредил, что конфликт в Украине может перерасти в полномасштабную войну в Европе.

Об этом он сообщил в статье для издания Минобороны «Военная мысль», передает российское агентство РИА.

«Нельзя исключать возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения состава участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, до масштабной войны в Европе», — пишет высокопоставленный российский военный.

«Главным источником военных угроз для нашего государства является антироссийская политика США и их союзников, которые ведут гибридную войну нового типа с целью всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности», — цитирует его РИА.

«Вероятность того, что наше государство будет целенаправленно втянуто в новые военные конфликты, существенно возрастает».

Зарудницкий также высказал мнение о переорганизации российских войск и призвал «консолидировать все российское общество вокруг оборонных нужд».