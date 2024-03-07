ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Москва готова к европейской войне?
Российский генерал сообщил, что конфликт в Украине может перерасти в полномасштабную войну в Европе
Москва готова к европейской войне?
Москва готова к европейской войне? / Photo: Reuters
7 марта 2024 г.

Генерал-полковник Владимир Зарудницкий, начальник Военной академии Генерального штаба РФ предупредил, что конфликт в Украине может перерасти в полномасштабную войну в Европе.

Об этом он сообщил в статье для издания Минобороны «Военная мысль», передает российское агентство РИА.

«Нельзя исключать возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения состава участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, до масштабной войны в Европе», — пишет высокопоставленный российский военный.

«Главным источником военных угроз для нашего государства является антироссийская политика США и их союзников, которые ведут гибридную войну нового типа с целью всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности», — цитирует его РИА.

«Вероятность того, что наше государство будет целенаправленно втянуто в новые военные конфликты, существенно возрастает».

Зарудницкий также высказал мнение о переорганизации российских войск и призвал «консолидировать все российское общество вокруг оборонных нужд».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us