Южная Африка обратилась в Международный суд ООН с просьбой принять дополнительные меры против Израиля, поскольку он нарушает все существующие правила.

Претория отметила: действия израильской армии ставят более 2 млн жителей Газы на грань голодной смерти. Введенная Израилем тотальная блокада сектора, как отметили юристы ЮАР, подпадает под конвенцию о геноциде, потому должна рассматриваться судом.

Южная Африка подчеркнула: в Газе наблюдаются случаи «массового голодания». Потому страна требует от суда ООН в срочном порядке рассмотреть действия Израиля и предписать Тель-Авиву разрешить ввоз гуманитарных грузов в Газу.

«В свете новых фактов и изменений ситуации в Газе — особенно ситуации с массовым голоданием, вызванных продолжающимися грубыми нарушениями Израилем конвенции о геноциде, ЮАР просит суд принять экстренные меры», — говорится в обращении.

В январе Международный суд ООН, расположенный в Гааге, вынес временное решение, которое предписывало Израилю воздерживаться от любых действий, которые могли бы попасть под Конвенцию ООН о геноциде. Инстанция требовала от Тель-Авива обеспечить, чтобы его войска не совершали геноцидальных актов против палестинцев. Иск по этому делу против Израиля в суд ООН также подала Южная Африка, обвинившая израильское руководство в намеренном убийстве палестинцев с целью захвата их территорий.

В феврале Южная Африка подала повторный «срочный запрос» в суд с просьбой рассмотреть, нарушают ли военные операции Израиля, нацеливающиеся на Рафах, временные меры, которые суд принял 26 января. Однако Гаагский суд отказался рассматривать этот срочный запрос.

На слушаниях в январе адвокаты Израиля утверждали, что война в Газе — это «законная защита своего народа», а также что «в геноциде виноват ХАМАС».

Гуманитарные организации отмечают, что вся Газа страдает от катастрофической нехватки еды, медикаментов и воды, однако ситуация на севере сектора наиболее удручающая. Примерно 300 тыс. человек, по-прежнему живущих на севере Газы, вынуждены питаться кормом для животных, чтобы выжить. ООН сообщает, что каждый шестой ребенок в возрасте до 2 лет на севере страдает от острого недоедания.