В октябре 2023 года израильский танковый экипаж выпустил два снаряда по группе журналистов в Ливане. В результате погиб оператор Reuters Иссам Абдалла. Другие, включая фотографа AFP Кристину Асси, получили ранения.

Журналисты были опознаны по их синим пресс-жилетам и шлемам. Видеозапись показывает автомобиль Reuters с четкой и крупной надписью «TV». До нападения в этом районе действовали израильские средства наблюдения, включая беспилотники и вертолет.

Расследование, проведенное Нидерландской организацией прикладных научных исследований (TNO), раскрыло подробности нападения.

В докладе TNO подтверждается, что танк находился на территории Израиля и вел преднамеренный огонь по журналистам. Доказательства в виде аудиозаписи показывают, что танковый экипаж мог также обстрелять журналистов из крупнокалиберного пулемета, ведя огонь в течение почти двух минут.

Анализ TNO показывает, что пулеметный огонь, вероятно, исходил из того же израильского танка. Однако только аудиодоказательства не могут подтвердить точную точку стрельбы, сообщает доклад.

Первоначально армия Израиля отрицала нападение на журналистов. После публикации расследования они признали инцидент.

Международное гуманитарное право строго запрещает нападения на журналистов, которые считаются гражданскими лицами.

Главный редактор Reuters Алессандра Галлони осудила нападение и призвала Израиль предоставить полное объяснение и привлечь к ответственности виновных. Директор по мировым новостям AFP Фил Четвинд поддержал призывы к проведению Израилем прозрачного расследования. Руководитель отдела международных коммуникаций Al Jazeera Ихтишам Хибатаулла призвал израильское правительство обнародовать результаты собственного расследования.