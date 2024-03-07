Белый дом использовал лазейку, чтобы отправить Израилю более 100 партий с оружием на протяжении войны в Газе, не уведомляя Конгресс. Каждая из этих сделок была ниже суммы в долларах, требующей одобрения законодателей, и поэтому они не подпадали под контроль комитета Конгресса по вооружениям.

По сообщению газеты The Washington Post, администрация проинформировала Конгресс о 100 продажах вооружений Израилю только сейчас, на закрытом брифинге. Подробности о сделках малоизвестны из-за их некрупных размеров. Это означает, что их содержание так и осталось в секрете от законодателей. Как пишет издание, среди отправленного оружия были управляемые боеприпасы, бомбы малого диаметра, бункерные бомбы, стрелковое оружие и другая смертоносная помощь. Хотя ранее США говорили лишь об отправке батарей для систем ПВО.

Защищая свои продолжающиеся продажи оружия Израилю, администрация Байдена аргументировала это тем, что это — часть «основного обязательства США по обеспечению самообороны Израиля».

«Мы продолжаем поддерживать кампанию Израиля, чтобы гарантировать, что атаки 7 октября не повторились. Мы предоставили военную помощь Израилю, потому что это согласуется с этой целью», — заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Чиновник при этом отказался дать оценку того, совершают ли израильские вооруженные силы военные преступления при помощи американского оружия.

В Конгрессе раскритиковали политику Байдена и призвали к максимальной прозрачности.

«Как в случае с продажами оружия Саудовской Аравии и ОАЭ в период администрации [Дональда] Трампа, так и в случае с продажами оружия Израилю в период администрации Байдена, Конгресс и американская общественность заслуживают полной прозрачности в вопросе, кто покупает американское вооружение и сколько вооружений мы продаем им», — заявил конгрессмен от демократов Хоакин Кастро.