Утверждение планов израильского правительства по строительству 3,5 тыс. новых жилых единиц на Западном берегу Иордана вызвало резкую критику со стороны Турции. Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что это действие является продолжением оккупации палестинских территорий и призвал к его немедленному прекращению.

«Утвержденный сегодня, 6 марта, израильскими властями план строительства 3,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу представляет собой дальнейшее расширение оккупации палестинских территорий. Это должно быть немедленно прекращено. Необходимо дать максимально точное определение преступлениям Израиля, чтобы не допустить дальнейшего нарушения им международного права», — написал Кечели в своем сообщении в соцсети X.

Кечели акцентировал внимание на необходимости международного сообщества выйти за рамки существующих определений и не ограничиваться описанием оккупационной деятельности Израиля как «незаконные поселения».

«Речь идет о насильственной конфискации Израилем земель, которые по закону принадлежат палестинскому народу», — указал он.

По данным израильских СМИ, строительство новых жилых единиц будет осуществляться в поселениях Кедар, Маале-Адумим, Эфрат близ Иерусалима. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отметил, что за прошлый год было выдано 18 515 разрешений на строительство на Западном берегу, что подчеркивает масштабы расширения израильских поселений в регионе.