Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет митинг в Шринагаре — главном городе Кашмира. Это его первый визит туда с тех пор, как в 2019 году был отменен полуавтономный статус этого региона. В четверг в городе были развернуты тысячи вооруженных полицейских и военизированных формирований в бронежилетах и установлены многочисленные контрольно-пропускные пункты.

Визит проходит в преддверии национальных выборов в Индии, которые состоятся в мае, и станет первым с тех пор, как правительство отменило особый статус региона. Силовики патрулируют все дороги, ведущие к футбольному стадиону, где будет выступать Моди. Они выборочно обыскивают жителей и досматривают автомобили.

Правительство Моди лишило территорию с мусульманским большинством особого конституционного статуса, разделив бывший штат на две территории — Ладакх и Джамму и Кашмир — с прямым управлением из Нью-Дели. Также были отменены права на землю и рабочие места, предоставляемые раньше коренным жителям.

Этот шаг, широко приветствовавшийся во всей Индии, возмутил многих жителей густонаселенного региона.

Кашмирские повстанцы ведут сопротивление властям Индии с 1989 года, добиваясь независимости или объединения с Пакистаном. Пакистан контролирует меньшую часть Кашмира и, как и Индия, претендует на него в полном объеме.

Правительство Моди утверждает, что прямое управление Кашмиром со стороны Нью-Дели привело к новой эре «мира и развития» в регионе, но критики и многие местные жители говорят, что это ознаменовало резкое ограничение гражданских свобод и свободы прессы.

Мероприятие рассматривается как часть предвыборной кампании Моди перед национальными выборами, намеченными на апрель и май. Это первые выборы в регионе с тех пор, как он потерял автономию.

Омар Абдулла, бывший главный министр Кашмира, обвинил правительство в организации автобусов для доставки толпы людей на митинг, утверждая, что «почти никто» не придет на него добровольно.

«Государственных служащих в пять утра при минусовой температуре загоняют в машины, чтобы переправить их на митинг», — написала на платформе X Мехбуба Муфти, другой прежний главный министр региона.