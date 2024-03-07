ПОЛИТИКА
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Палестинцы собирают бобы, рассыпанные после раздачи гумпомощи
Палестинцы, кому не досталась гуманитарная помощь, ограниченно поступающая в Газу, собирают рассыпанные бобы. По данным ООН, израильская агрессия привела к внутреннему перемещению 85% населения Газы на фоне острой нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов. #trtнарусском #палестина #голод #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #оккупация #недоедание #помощь #помощьпалестинцам #гумпомощь #бобы #оон #атакаизраиля #trtrussian
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7 марта 2024 г.
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