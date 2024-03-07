Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк анонсировал очередное контрнаступление в этом году. По его словам, главная цель ВСУ на 2024 год — стабилизировать ситуацию на фронте и подготовить дивизии для контрнаступательных действий.
Военачальник оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения с российскими войсками как «трудную, но контролируемую». По его оценке, Россия планировала занять как можно больше территорий перед президентскими выборами, назначенными на 17 марта. Поэтому, отметил Павлюк, все силы ВС РФ задействованы в атакующих операциях.
Командующий также уточнил, что Москва направляет на фронт недавно мобилизованных и неподготовленных солдат для создания численного превосходства и «перехвата инициативы».
Потому цель ВСУ на 2024 год, по его словам, «уничтожить врага настолько, насколько это возможно». В целом, украинские военные намерены «провести перегруппировку для перемещения подразделений на полигоны для создания наступательной группировки и проведения контрнаступательных действий в этом году», отметил Павлюк.
Заявление командующего Сухопутными войсками прозвучало на фоне мрачной ситуации на фронте. Украинские силы в феврале были вынуждены отступить из нескольких населенных пунктов Донецкой области, включая Авдеевку, из-за острой нехватки боеприпасов. Как отмечают украинские СМИ, сдача Авдеевки произошла во многом из-за задержек с поставками помощи от США и ЕС: американский Конгресс до сих пор не одобрил законопроект о финансировании Украины на $60 млрд. Без него Пентагон не может спонсировать ВСУ.
Павлюк также отметил, что российская армия прилагает наибольшие усилия для взятия города Часовой Яр и села Терны в Донецкой области. По словам командующего, украинские силы «стоят уверенно», а «потери России высоки». Предыдущая попытка контрнаступления Украины летом-осенью 2023 года закончилась провалом: ВСУ не смогли выйти на планируемые позиции и вернуть контроль над ключевыми городами в Запорожской области.