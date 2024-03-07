Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк анонсировал очередное контрнаступление в этом году. По его словам, главная цель ВСУ на 2024 год — стабилизировать ситуацию на фронте и подготовить дивизии для контрнаступательных действий.

Военачальник оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения с российскими войсками как «‎трудную, но контролируемую»‎. По его оценке, Россия планировала занять как можно больше территорий перед президентскими выборами, назначенными на 17 марта. Поэтому, отметил Павлюк, все силы ВС РФ задействованы в атакующих операциях.

Командующий также уточнил, что Москва направляет на фронт недавно мобилизованных и неподготовленных солдат для создания численного превосходства и «‎‎перехвата инициативы».

Потому цель ВСУ на 2024 год, по его словам, «‎‎уничтожить врага настолько, насколько это возможно»‎. В целом, украинские военные намерены «‎провести перегруппировку для перемещения подразделений на полигоны для создания наступательной группировки и проведения контрнаступательных действий в этом году‎»‎, отметил Павлюк.

Заявление командующего Сухопутными войсками прозвучало на фоне мрачной ситуации на фронте. Украинские силы в феврале были вынуждены отступить из нескольких населенных пунктов Донецкой области, включая Авдеевку, из-за острой нехватки боеприпасов. Как отмечают украинские СМИ, сдача Авдеевки произошла во многом из-за задержек с поставками помощи от США и ЕС: американский Конгресс до сих пор не одобрил законопроект о финансировании Украины на $60 млрд. Без него Пентагон не может спонсировать ВСУ.

Павлюк также отметил, что российская армия прилагает наибольшие усилия для взятия города Часовой Яр и села Терны в Донецкой области. По словам командующего, украинские силы «‎‎стоят уверенно», а «‎‎потери России высоки». Предыдущая попытка контрнаступления Украины летом-осенью 2023 года закончилась провалом: ВСУ не смогли выйти на планируемые позиции и вернуть контроль над ключевыми городами в Запорожской области.