Действующие военнослужащие из различных родов войск Вооруженных сил США осудили агрессию Израиля против населения Газы. Это стало самым крупным и наиболее скоординированным ответом военных ВС США против политики администрации Джо Байдена.

В открытом письме, адресованном руководству Белого дома, военнослужащие США отмечают: «Очевидно, что вооруженные силы Израиля повторно и систематически совершают военные преступления в секторе Газа», поэтому поддержка действий израильских военных «‎неприемлема и несовместима с нашими ценностями в Вооруженных силах США»‎.

Авторы письма также подчеркнули, что израильские военные продемонстрировали «‎‎беспредел и недостаток достаточной дисциплины в своих рядах» в секторе Газа. По их словам, это «‎особенно заметно по их злоупотреблениям и преступлениям против палестинских граждан‎» в эксклаве.

«На нас лежит ответственность добиваться того, чтобы те, кого мы называем нашими партнерами и союзниками, придерживались тех же стандартов, которым мы следуем как эксперты и профессионалы. Мы не можем защищать что-то неоправданное‎ и терпеть двойные стандарты. Не должно быть юридической и моральной серой зоны, где военные какой-либо нации убивают гражданских»‎, — подчеркивают военные США, подписавшие письмо.

Военнослужащие США также подчеркнули «‎‎деморализующее влияние и ущерб репутации», которые последующие военные преступления Израиля наносят американским силам.

«‎‎Последствия безобразного поведения израильских военных в секторе Газа подрывают нашу собственную боевую готовность и в конечном счете нашу миссию по защите американского народа и защите нашей Конституции», — говорится в письме.

Обращение подписали более 100 анонимных военнослужащих из всех родов войск Вооруженных сил США — ВВС, ВМС, армии, морской пехоты, береговой охраны, а также резервисты и члены Национальной гвардии.