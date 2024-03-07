Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут совместные вооруженные формирования для борьбы с «террористической угрозой» в деревнях своих стран. Об этом заявил глава армии Нигера Мусса Салау Барму. Он сообщил также, что новое военное подразделение начнет действовать «очень скоро», но не предоставил подробностей о его размерах.

В заявлении, опубликованном «по итогам совместных переговоров», прошедших в столице Нигера, Барму уточнил, что новые силы будут служить для «решения проблем безопасности в нашем регионе».

«Мы убеждены, что совместными усилиями наших трех стран мы сможем создать условия для общей безопасности», — заявил генерал Мохамед Базум, один из участников военного переворота в Нигере.

Заявление военных советов трех стран, которые теперь объединились в Альянс стран Сахеля (AES), знаменует собой еще один шаг в их растущем сотрудничестве и стремлении дистанцироваться от Франции. После государственных переворотов, произошедших в этих трех странах, французские и другие западные войска были выдворены.

Военная администрация Мали также потребовала вывести миротворческую миссию ООН, действующую там более десяти лет.

28 января прошлого года правительства Мали, Нигера и Буркина-Фасо объявили о своем «бесповоротном» выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки начиная с 2025 года. На долю этих трех стран блока приходилось около 12 процентов ВВП и 16 процентов населения.

Насилие в регионе, подпитываемое десятилетней борьбой с террористическими группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «ДАЕШ», обострилось после того, как в трех странах произошла волна военных переворотов с 2020 по 2023 годы.