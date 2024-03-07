Глава МИД Китая Ван И назвал войну в Газе «позором цивилизации» и призвал к немедленному прекращению огня. Ван И также заявил, что Пекин поддерживает «полноправное членство» Палестины в ООН.

«Мы поддерживаем идею официального членства Палестины в Организации Объединенных Наций», — сказал министр в четверг на пресс-конференции в Пекине.

«Катастрофа в Газе еще раз напомнила миру, что факт длительной оккупации палестинских земель больше нельзя игнорировать», — добавил он.

«Это трагедия для человечества и позор для цивилизации, что сегодня, в XXI веке, эту гуманитарную катастрофу невозможно остановить», — заявил Ван И.

«Международное сообщество должно действовать безотлагательно, сделав немедленное прекращение огня и боевых действий главным приоритетом, а обеспечение гуманитарной помощи — неотложной моральной обязанностью», — добавил министр.

«Нельзя больше уклоняться от исполнения давнего желания палестинского народа создать независимую страну. Историческая несправедливость, от которой страдают палестинцы, не может продолжаться на протяжении поколений, не будучи исправленной», — добавил он.