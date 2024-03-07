ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Громкое заявление Пекина по Газе
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал дать Палестине членство в ООН и осудил международное сообщество за ситуацию в Газе
Громкое заявление Пекина по Газе
Ван И, министр иностранных дел Китая / Photo: Reuters
7 марта 2024 г.

Глава МИД Китая Ван И назвал войну в Газе «позором цивилизации» и призвал к немедленному прекращению огня. Ван И также заявил, что Пекин поддерживает «полноправное членство» Палестины в ООН.

«Мы поддерживаем идею официального членства Палестины в Организации Объединенных Наций», — сказал министр в четверг на пресс-конференции в Пекине.

«Катастрофа в Газе еще раз напомнила миру, что факт длительной оккупации палестинских земель больше нельзя игнорировать», — добавил он.

«Это трагедия для человечества и позор для цивилизации, что сегодня, в XXI веке, эту гуманитарную катастрофу невозможно остановить», — заявил Ван И.

«Международное сообщество должно действовать безотлагательно, сделав немедленное прекращение огня и боевых действий главным приоритетом, а обеспечение гуманитарной помощи — неотложной моральной обязанностью», — добавил министр.

«Нельзя больше уклоняться от исполнения давнего желания палестинского народа создать независимую страну. Историческая несправедливость, от которой страдают палестинцы, не может продолжаться на протяжении поколений, не будучи исправленной», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us