Координатор ООН по гуманитарным вопросам Джеймс МакГолдрик заявил, что поставок помощи по воздушному мосту от США, Иордании и ряда других стран недостаточно. Эти поставки не помогают наиболее пострадавшим и уязвимым слоям населения сектора, подчеркнул представитель всемирной организации.

«‎‎Условия, с которыми сталкиваются люди на севере — отсутствие доступа к чистой воде и санитарии, недостаточное здравоохранение и нехватка продовольствия на регулярной основе — особенно затрагивают самые уязвимые слои населения», — уточнил МакГолдрик.

Он также отметил, что видел различные отчеты об истощенных детях в Газе, включая 14-дневного младенца, который умер от недоедания. При этом, по его словам, многие смерти можно было бы предотвратить, если бы Израиль разрешил ввоз гуманитарной помощи в сектор. С 8 октября Израиль ввел тотальную блокаду эксклава, запретив поставки воды, продуктов, топлива и медикаментов.

При этом, как уточнил МакГолдрик, ухудшается и ситуация с медициной в секторе. Инфекционные заболевания становятся все более распространенными, система здравоохранения Газы фактически разрушена, а отсутствие чистой воды и гигиены усугубляет проблемы.

Дипломат призвал увеличить поставки помощи по крайней мере до 300 грузовиков в день, чтобы обеспечить необходимым хотя бы женщин и детей. Сейчас, как признал представитель ООН, Израиль пропускает менее 150 машин с гуманитарными грузами.

При этом воздушная передача гуманитарной помощи не станет полноценной заменой грузовикам, дорожному транспорту, поскольку эти поставки не столь масштабны, отметил координатор. Грузовые поставки обеспечивают примерно в 10 раз больше помощи по сравнению с передачами по воздуху.

МакГолдрик также отметил, что часть гуманитарной помощи, брошенной с воздуха, попадает в море, а часть захватывают наиболее сильные мужчины. Потому помощь вместо того, чтобы достичь тех, кому она действительно нужна, попадает в руки других групп населения или остается в море. Многие продукты, такие как мука и крупы, при попадании в воду портятся.