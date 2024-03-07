Соединенные Штаты обратились к членам Совбеза ООН, чтобы те поддержали американскую резолюцию о «‎‎немедленном перемирии примерно на шесть недель в Газе вместе с освобождением всех заложников». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документ, циркулирующий в совете.

Как отмечает агентство, США уже трижды вносили правки в текст своей резолюции, впервые представленной две недели назад вскоре после того, как Вашингтон наложил вето на аналогичную резолюцию Алжира. По данным Reuters, новая правка включает резкие замечания вице-президента Камалы Харрис, которая осудила действия Израиля и назвала ситуацию в Газе «‎катастрофической»‎.

Изначальный проект США выражал поддержку «‎‎временного перемирия» в войне между Израилем и ХАМАС. До этого Вашингтон отказывался даже использовать слово «‎перемирие»‎, употребляя вместо него «‎временная гуманитарная пауза»‎.

США хотят, чтобы любое решение Совбеза ООН требовало от ХАМАС освободить израильских заложников, удерживаемых в Газе. Президент Джо Байден 5 марта заявил, что переговоры в Каире между палестинцами и посредниками в лице США, Катара и Египта продолжаются. По словам политика, решение о прекращении огня теперь зависит от ХАМАС. Однако New York Times отмечает, что мяч на столе Израиля: его делегации были переданы предложения от палестинского движения.

США традиционно защищают Израиль в ООН, но с октября Вашингтон дважды воздерживался при голосовании, позволяя Совбезу принимать резолюции, направленные на увеличение помощи Газе и требующие продления пауз в боевых действиях.

Соединенные Штаты заявили, что планируют дать время на обсуждение своей резолюции и не будут торопиться с голосованием. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов «‎‎за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза: США, Франции, Великобритании, России и Китая.