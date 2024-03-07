Турецкая организация «Красный полумесяц» (Kızılay) отправляет самую крупную партию помощи в сектор Газа через Египет. В четверг в египетский порт Аль-Ариш отправилось судно с 3000 тонн продовольствия, медикаментов и оборудования.

«Эта помощь будет доставлена в Газу при поддержке и сотрудничестве египетского Красного Полумесяца. Пусть сохранятся надежды палестинцев накануне Рамадана», — написал посол Турции в Каире Салих Мутлу Сен на медиаплатформе X.

Глава Kızılay Фатма Мерич Йылмаз сообщила CNN Türk, что судно совершит два рейса в Египет, чтобы доставить помощь, собранную преимущественно за счет пожертвований. Затем на 200 грузовиках она будет доставлена в пограничный город Рафах в секторе Газа, где нашли убежище более миллиона человек, добавила она. Помощь включает муку, средства гигиены, готовую еду, машины скорой помощи и переносные кухни.

«У нас собрано почти достаточно помощи, чтобы послать и второй рейс. Как только корабль вернется, мы наполним его и отправим вновь», — добавила она.

Турция уже отправляла тысячи тонн помощи в Египет для доставки в Газу.

Наиболее тяжелая гуманитарная ситуация в Газе сложилась на севере анклава. Он находится вне зоны доступа гуманитарных организаций.

На прошлой неделе Соединенные Штаты начали доставлять помощь в Газу по воздуху. Нидерланды, Франция и другие страны внесли свой вклад. Официальный представитель Министерства обороны Турции заявил журналистам в четверг, что Анкара будет продолжать оказывать помощь Газе по воздуху через Египет и Иорданию в соответствии с потребностями и запросами.