ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция снарядила корабль в Газу
Турецкий Красный Полумесяц отправляет крупнейшую партию гуманитарной помощи в Газу через Египет
Турция снарядила корабль в Газу
Турция снарядила корабль в Газу / Photo: AA
7 марта 2024 г.

Турецкая организация «Красный полумесяц» (Kızılay) отправляет самую крупную партию помощи в сектор Газа через Египет. В четверг в египетский порт Аль-Ариш отправилось судно с 3000 тонн продовольствия, медикаментов и оборудования.

«Эта помощь будет доставлена в Газу при поддержке и сотрудничестве египетского Красного Полумесяца. Пусть сохранятся надежды палестинцев накануне Рамадана», — написал посол Турции в Каире Салих Мутлу Сен на медиаплатформе X.

Глава Kızılay Фатма Мерич Йылмаз сообщила CNN Türk, что судно совершит два рейса в Египет, чтобы доставить помощь, собранную преимущественно за счет пожертвований. Затем на 200 грузовиках она будет доставлена в пограничный город Рафах в секторе Газа, где нашли убежище более миллиона человек, добавила она. Помощь включает муку, средства гигиены, готовую еду, машины скорой помощи и переносные кухни.

«У нас собрано почти достаточно помощи, чтобы послать и второй рейс. Как только корабль вернется, мы наполним его и отправим вновь», — добавила она.

Турция уже отправляла тысячи тонн помощи в Египет для доставки в Газу.

Наиболее тяжелая гуманитарная ситуация в Газе сложилась на севере анклава. Он находится вне зоны доступа гуманитарных организаций.

На прошлой неделе Соединенные Штаты начали доставлять помощь в Газу по воздуху. Нидерланды, Франция и другие страны внесли свой вклад. Официальный представитель Министерства обороны Турции заявил журналистам в четверг, что Анкара будет продолжать оказывать помощь Газе по воздуху через Египет и Иорданию в соответствии с потребностями и запросами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us