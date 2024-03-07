Ведущая политическая группа Евросоюза, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), проголосовала в четверг за утверждение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на пост главы исполнительной власти блока.

400 делегатов проголосовали «за» и 89 — «против». Если ЕНП получит большинство парламентских мест, фон дер Ляйен сможет остаться председателем Еврокомиссии еще на пять лет.

Выступая на партийном собрании в Бухаресте, фон дер Ляйен назвала войну в Украине, кризис в секторе Газа и усиление Китая ключевыми проблемами, стоящими перед 27 странами ЕС с 450-миллионным населением. Кроме того, она подчеркнула важность укрепления обороноспособности ЕС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен занимала пост министра обороны Германии.

Европейская народная партия объединяет христианско-демократические, либеральные и консервативные партии Европы. Объединение, вероятно, продолжит оставаться крупнейшей фракцией высшего законодательного органа ЕС после предстоящего голосования в июне.