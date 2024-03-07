Министерство национальной обороны Турции выразило резкую критику в адрес США за продолжающуюся поддержку террористической организации PKK/YPG/SDG в Сирии.

«Поддержка США террористической организации PKK/YPG/SDG под предлогом борьбы с ИГИЛ продолжается. Борьба с одной террористической организацией посредством другой невозможна. То есть борьба с терроризмом вместе с террористами не ведется. От дружественных и союзных стран мы ожидаем прекращения помощи террористической организации PKK/YPG/SDG и искренней поддержки в нашей борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Комментируя заявления министра обороны Яшара Гюлера о намерении Турции усилить давление на террористические организации, в Минобороны подчеркнули, что их цель — освободить регион от терроризма, гарантировать безопасность внешних границ и сохранить мир в стране. «В рамках, определенных президентом, и с учетом перспектив, обозначенных министром, мы будем решительно продолжать нашу борьбу», — отметили в оборонном ведомстве.

В ответ на вопрос о самолетах ВВС, следующих ради нужд Газы в Египет, но затем отправившихся в Иорданию, в министерстве заявили: «Наши действия определяются текущими потребностями и запросами. Доставка помощи осуществляется в соответствии с планом, предусматривающим выбор оптимального места и времени».

На вопрос о турецкой делегации, отправленной в Сомали, источники министерства ответили, что Турция заключила рамочное соглашение с Сомали, нацеленное на оказание поддержки этой стране. Для реализации соглашения будут определены наиболее эффективные методы через тесное сотрудничество и координацию с местными органами, включая проведение разведывательных и технических работ для определения общего подхода.