ПОЛИТИКА
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Палестинская девочка расплакалась после вопроса о том, что она хотела бы изменить
В Газе число умерших от недоедания и обезвоживания выросло до 20 человек. Ранее Организация Объединенных Наций предупредила, что 2,2 миллиона человек в секторе Газа находятся на грани голода. По меньшей мере 378 тыс. человек испытывают голод пятого уровня, называемый «катастрофическим» согласно Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC). #trtнарусском #палестина #голод #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #оккупация #недоедание #помощь #помощьпалестинцам #гумпомощь #бобы #оон #атакаизраиля #trtrussian
титьит / Others
7 марта 2024 г.
Истории
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