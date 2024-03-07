Палестинская девочка расплакалась после вопроса о том, что она хотела бы изменить

В Газе число умерших от недоедания и обезвоживания выросло до 20 человек. Ранее Организация Объединенных Наций предупредила, что 2,2 миллиона человек в секторе Газа находятся на грани голода. По меньшей мере 378 тыс. человек испытывают голод пятого уровня, называемый «катастрофическим» согласно Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC). #trtнарусском #палестина #голод #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #оккупация #недоедание #помощь #помощьпалестинцам #гумпомощь #бобы #оон #атакаизраиля #trtrussian