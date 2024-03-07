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Кремль комментирует заявления Макрона
Песков раскритиковал президента Франции за повышение уровня вовлеченности его страны в войну в Украине и намерения нанести России стратегическое поражение
Кремль комментирует заявления Макрона
Дмитрий Песков / Фото: Reuters / Others
7 марта 2024 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о стратегическом поражении России и возможном углублении вовлеченности Франции в украинский конфликт. По его словам, «это никоим образом не соответствует интересам французов».

По мнению Пескова, позиция Парижа противоречива: с одной стороны, Макрон обсуждает возможность направления воинских контингентов в Украину, с другой — французский министр иностранных дел отрицает ее.

Напомним, 26 февраля президент Франции не исключил возможность отправки войск в Украину, подчеркнув отсутствие единого мнения по этому вопросу, но оставил открытой перспективу для будущих решений. Макрон также анонсировал формирование коалиции для поставок Украине ракет средней и большой дальности.

Позднее, 29 февраля, Макрон подтвердил, что его заявления по украинскому конфликту были обдуманны. За его высказываниями последовали аналогичные комментарии от премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

В ответ на инициативу Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака заявили об отсутствии намерений отправлять сухопутные войска в Украину, подчеркнув нежелание Европы и НАТО размещать свои силы на украинской территории. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс не планирует отправку боевых подразделений.

Комментируя высказывания французского лидера, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил о неизбежном конфликте между Россией и НАТО в случае размещения войск альянса на украинской территории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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