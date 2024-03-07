Члены Демократической партии в Палате представителей США инициировали расследование в отношении SpaceX. Цель расследования — выяснить, принимает ли компания достаточные меры, чтобы предотвратить использование Россией спутникового интернет-сервиса Starlink в войне против Украины. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух законодателей.

Члены Палаты представителей от Демократической партии Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо в SpaceX, требуя от компании предоставить информацию в ответ на обвинения украинских спецслужб об использовании терминалов в оккупированных Россией регионах Украины.

В письме, адресованном SpaceX, конгрессмены предупредили компанию о потенциальной угрозе, которую представляет «неправомерное использование терминалов Starlink за пределами международно признанных границ России». По их словам, такая деятельность «может иметь серьезные последствия для безопасности Украины, жизней украинцев и национальной безопасности США».

Кремль отрицает, что его войска использовали Starlink, дочернюю компанию SpaceX, принадлежащую Илону Маску.

Представители SpaceX пока не прокомментировали письмо.

Напомним, что терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростное интернет-соединение и были отправлены в Украину после вторжения России в феврале 2022 года. Они стали критически важны для связи на поле боя.

В феврале украинские чиновники заявили, что Россия получила терминалы из арабских стран и развернула их на оккупированных Россией территориях. Киев попросил SpaceX предотвратить использование систем Москвой в аннексированных районах.

Starlink утверждает, что не сотрудничает с правительством или военными России. Илон Маск в прошлом месяце в соцсети X (Twitter) опроверг сообщения о продаже терминалов России.

Запрос американских законодателей появился на фоне усилий западных стран помочь Украине дополнительным вооружением и финансированием. Это происходит после неудачного контрнаступления Киева прошлым летом и возобновления инициативы российскими войсками на поле боя.