Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон официально передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, тем самым завершив процедуру присоединения к альянсу.

В ходе церемонии Блинкен приветствовал Швецию в НАТО: «Позвольте мне быть первым, кто поприветствует Швецию в качестве <...> 32-го члена Организации Североатлантического договора». Процесс вступления Швеции в альянс, начавшийся в 2022 году, теперь официально завершен.

Последними заявку Швеции на присоединение к альянсу ратифицировали Турция и Венгрия. Венгрия завершила процесс ратификации членства Швеции в НАТО 26 февраля, когда парламент страны одобрил заявку. На этой неделе документ подписал новый президент Венгрии Тамаш Шуйок. В конце января одобрение дала и Турция.

На сайте Госдепартамента США ранее сообщалось о вступлении в силу протокола о присоединении Швеции к НАТО. Все страны-члены НАТО завершили необходимые процедуры для присоединения Швеции к альянсу. Они подписали протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Швеции и уведомили об этом США, являющиеся депозитарием договора.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг официально пригласил Швецию присоединиться к альянсу.

Швеция, в свою очередь, направила в Государственный департамент США необходимые документы, подтверждающие ее присоединение к Североатлантическому договору.