ПОЛИТИКА
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Турция отправила в Газу седьмое по счету судно с гумпомощью
Турция отправила жителям Газы седьмой по счету корабль с гуманитарной помощью. Под руководством Турецкого сообщества Красного полумесяца (Türk Kızılay) для палестинцев собрали продукты питания, медикаменты, одежду, палатки, технику, средства гигиены и прочее – всего 2 737 тонн. Судно прибудет в египетский порт Эль-Ариш, а оттуда гуманитарный груз доставят фурами в сектор Газа. #Палестина #Газа #секторГаза #палестинцы #Израиль #атака #Турция #помощь #гумпомощь #гумгруз #Красныйполумесяц #Kızılay
Турция отправила в Газу седьмое по счету судно с гумпомощью / Others
7 марта 2024 г.
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