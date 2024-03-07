Министерство юстиции США обвиняет гражданина Китая Линвэю Дин в краже коммерческой тайны Google, связанной с технологиями искусственного интеллекта.

С 2019 года, работая инженером-программистом, Дин имел доступ к конфиденциальным данным. За год он скачал свыше 500 файлов с коммерческой тайной.

В 2022 году Дин принял предложение о работе в китайской технологической компании, став ее техническим директором и получив 20% ее акций. Затем он основал стартап в области ИИ, в проекте которого упоминается его опыт работы с технологиями Google и необходимость их адаптации для Китая. Линвэю Дин был арестован 6 марта. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до $250 тыс. по каждому из четырех пунктов обвинения.