«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и Гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорится в сообщении посольства США.

Представители США считают угрозу терактов в России в ближайшие два дня «неминуемой», подчеркивая высокую достоверность полученных данных. В феврале 2022 года аналогичные оценки давались вероятности вторжения России в Украину.

Британское внешнеполитическое ведомство также предупредило о вероятности террористических актов в России, рекомендуя избегать поездок в эту страну.

«Существует высокая угроза террористических атак во всем мире, затрагивающих интересы Соединенного Королевства и британских граждан, в частности, со стороны групп и отдельных лиц, которые рассматривают граждан Великобритании как мишень. Вы должны оставаться бдительными», — подчеркнули в британском МИД.

Британский МИД добавил, что теракты могут быть неизбирательными и целенаправленными, особенно в местах с большим скоплением людей, во время праздников или мероприятий. Поэтому ведомство призвало в ближайшие дни обходить подобные места, чтобы обезопасить себя.

Немецкое министерство иностранных дел также обратилось к своим гражданам с рекомендацией временно не посещать Россию, особенно лицам с двойным гражданством. Было объявлено о закрытии 8 марта посольства Германии в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге.