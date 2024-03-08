ПОЛИТИКА
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Германия судит левых радикалов
Член организации «Фракция Красной Армии» (RAF) Даниэла Клетте, избегавшая немецкого правосудия на протяжении 30 лет, недавно была арестована и в четверг впервые появилась перед Федеральным судом Германии, сообщает генеральная прокуратура страны
Германия судит левых радикалов
Даниэла Клетте / Photo: Reuters
8 марта 2024 г.

В возрасте 65 лет Клетте, относящаяся к третьему поколению RAF, длительное время была объектом розыска вместе с другими двумя участниками группировки: Буркхардом Гарвегом и Эрнстом-Фолькером Штаубом.

Прокуратура утверждает, что Клетте была замешана в трех операциях RAF между февралем 1990 и мартом 1993 года.

Против Клетте возбуждены два различных уголовных дела.

Одно из них, инициированное в Нижней Саксонии, связано с серией ограблений, включая вооруженные, а также с попыткой убийства. Ордер на арест, выданный генеральным прокурором страны, охватывает предполагаемые преступления, совершенные в рамках деятельности RAF. В числе обвинений: попытка взорвать здание администрации Deutsche Bank, где находились трое сотрудников охраны, вооруженное нападение на американское посольство в Бонне, в котором участвовали не менее десяти человек, а также попытка подрыва недавно возведенной, но пока пустующей тюрьмы.

RAF, возникшая в 1960-х годах из радикального студенческого движения, ставила своей целью борьбу против капитализма Западной Германии. Группировка имела связи с военизированными организациями на Ближнем Востоке и с правительством ГДР.

Даже сегодня в некоторых леворадикальных кругах RAF продолжает пользоваться уважением. Их символика иногда встречается на одежде сторонников, вызывая в Германии оживленные дебаты о том, следует ли рассматривать это как призыв к экстремизму и насилию с крайне левых позиций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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