США планируют построить временный порт на побережье сектора Газа для увеличения поставок гуманитарной помощи. Об этом пишет газета Financial Times, отмечая, что решение будет принято в ближайшие дни.

Из-за израильской блокады в эксклаве сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, признают официальные лица США, в частности вице-президент Камала Харрис. Израиль отказывается пропускать больше помощи в эксклав и не препятствует протестам израильтян, перекрывших КПП Керем-Шалом, через который помощь должна поступать в Газу.

С начала марта США сбрасывают помощь с самолетов над побережьем Газы и северной частью сектора.

По словам высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена, США создадут порт на побережье Газы для больших судов, перевозящих гуманитарные грузы. Газета не уточняет, согласовал ли Вашингтон свои планы с Израилем.

Чиновники Белого дома не предоставили детали, в частности, кто будет проводить инспекцию грузов и как они будут распределяться по прибытии в Газу. При этом высадка в порту американских войск исключается, подчеркивает издание.

Один из европейских источников газеты заявил, что помощь будет доставляться из Кипра на платформу у берегов Газы, которую создадут США. План был разработан США в сотрудничестве с ЕС, Кипром, ОАЭ и ООН. По данным FT, именно ООН в конечном итоге возьмет на себя управление поставками гуманитарной помощи в Газу.

Президент Джо Байден в ближайшее время объявит о постройке порта и открытии нового пункта пропуска в разрушенной войной северной части Газы.

«Президент объявит, что он направляет Вооруженные силы США на чрезвычайную миссию по созданию порта на Средиземноморском побережье Газы, который сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными убежищами», — отметил высокопоставленный чиновник США.

Администрация Байдена все критичнее относится к отказу Израиля открывать путь для более эффективной доставки гуманитарной помощи через сушу. Как отметили в агентстве ООН по гуманитарной помощи, для того чтобы обеспечить минимальные потребности хотя бы наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей — нужно как минимум 150 грузовиков помощи в день. Пока Израиль не позволяет даже этого.

Несмотря на разочарование курсом Израиля, Байден пока не готов отказаться от оказания военной помощи Израилю в качестве рычага давления, пишет FT.