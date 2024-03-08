ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Макрон: нет лимитов на помощь Украине
Президент Франции заявил, что нет «никаких красных линий» для оказания помощи Киеву
Макрон: нет лимитов на помощь Украине
Reuters / Reuters
8 марта 2024 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не имеет намерения устанавливать «‎какие-либо ограничения или красные линии‎» в отношении французской поддержки Украины. Об этом французский лидер заявил на встрече парламентских партий страны, на которой политик рассказал о ситуации на передовой в Украине и своем видении дальнейшей поддержки Киева.

Председательница французской партии «‎‎Зеленых» Марин Тонделье заявила, что в видении Макрона самоограничение стран Европы — это именно то, чего добивается президент России Владимир Путин. Потому французский лидер и призывает снять ограничения, чтобы не давать Путину «‎сравнительное преимущество‎».

«‎Если мы поддерживаем Украину и в то же время говорим о самоограничении, Владимир Путин, вероятно, добьется успеха»‎, — заявил в беседе с Le Figaro один из депутатов на условиях анонимности.

«‎‎Президент очень серьезно отнесся к необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине», — отметил французский депутат Бертран Паншер.

Присутствовавшие на встрече политики также отметили, что Макрон объяснял положение дел в Украине, используя географические карты, на которых показал линию фронта и Авдеевку. После двух с половиной часов переговоров руководители партий заявили, что встреча с Макроном вызвала у них беспокойство по поводу втягивания Франции в российско-украинский конфликт. Некоторые политики обвинили президента в использовании войны для укрепления позиций своей коалиции перед критическими европейскими выборами этим летом.

16 февраля Франция и Украина подписали договор о безопасности, после чего Эммануэль Макрон допустил отправку западных войск в Украину. Его инициативу не разделилил в США, Великобритании и Германии. Межде тем в Эстонии, Латвии, Канаде и Чехии поддержали намерения Макрона.

Ранее на этой неделе Макрон призвал союзников Украины не быть «‎‎трусами» в поддержке Украины в борьбе против российского вторжения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us