Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не имеет намерения устанавливать «какие-либо ограничения или красные линии» в отношении французской поддержки Украины. Об этом французский лидер заявил на встрече парламентских партий страны, на которой политик рассказал о ситуации на передовой в Украине и своем видении дальнейшей поддержки Киева.
Председательница французской партии «Зеленых» Марин Тонделье заявила, что в видении Макрона самоограничение стран Европы — это именно то, чего добивается президент России Владимир Путин. Потому французский лидер и призывает снять ограничения, чтобы не давать Путину «сравнительное преимущество».
«Если мы поддерживаем Украину и в то же время говорим о самоограничении, Владимир Путин, вероятно, добьется успеха», — заявил в беседе с Le Figaro один из депутатов на условиях анонимности.
«Президент очень серьезно отнесся к необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине», — отметил французский депутат Бертран Паншер.
Присутствовавшие на встрече политики также отметили, что Макрон объяснял положение дел в Украине, используя географические карты, на которых показал линию фронта и Авдеевку. После двух с половиной часов переговоров руководители партий заявили, что встреча с Макроном вызвала у них беспокойство по поводу втягивания Франции в российско-украинский конфликт. Некоторые политики обвинили президента в использовании войны для укрепления позиций своей коалиции перед критическими европейскими выборами этим летом.
16 февраля Франция и Украина подписали договор о безопасности, после чего Эммануэль Макрон допустил отправку западных войск в Украину. Его инициативу не разделилил в США, Великобритании и Германии. Межде тем в Эстонии, Латвии, Канаде и Чехии поддержали намерения Макрона.
Ранее на этой неделе Макрон призвал союзников Украины не быть «трусами» в поддержке Украины в борьбе против российского вторжения.