На церемонии выпуска израильских офицеров 7 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с решительным заявлением о продолжении военных операций в секторе Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет действовать «против всех батальонов ХАМАС по всей полосе», включая Рафах, который является последним крупным городом в Газе, еще не оккупированным израильскими солдатами. «Тот, кто говорит нам не действовать в Рафахе, говорит нам проиграть войну — и этого не случится», — заявил израильский премьер.

Нетаньяху убежден, что война, которую ведет Израиль, является «справедливой»: «Солдаты и офицеры, мы находимся в самой справедливой войне. Правительство определило цели войны — и вы на поле боя работаете над их достижением: устранение зловещего правления ХАМАС, возвращение домой всех наших заложников и предотвращение любой будущей угрозы для израильского государства со стороны Газы».

В своем выступлении он особо подчеркнул роль сухопутных войск во вторжении в Газу, в том числе при проведении так называемых операций по поиску заложников.

Премьер-министр также признал наличие международного давления и посему призвал израильтян «сплотиться в защиту своей страны». «Именно когда международное давление усиливается, мы должны сплотиться. Мы должны стоять вместе против попыток остановить войну», — заявил глава израильского правительства.

Также, по словам Нетаньяху, оккупация Газы показала «эффективность» и «минимальный вред» для гражданского населения.

Нетаньяху также обратился к мировым лидерам с призывом поддержать Израиль, заявив, что победа над ХАМАС предотвратит события, сравнимые с 11 сентября.

Стоит отметить, что с начала израильского вторжения в Газу число погибших палестинцев достигло 30 800, 72 298 человек пострадали. Это следует из данных Минздрава Газы.