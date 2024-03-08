ПОЛИТИКА
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Жители Торонто потребовали прекратить незаконную распродажу палестинских земель
В Торонто перед синагогой прошел митинг с требованием прекратить незаконную продажу палестинских земель израильским поселенцам. По данным активистов, такие распродажи регулярно проводятся в некоторых синагогах Канады и США. #trtнарусском #канада #митинг #палестина #газа #израиль #израильипалестина #торонто #палестинцы #геноцид #палестинскиеземли #запалестину #синагога #протест #palestine #gaza #israel #trtrussian
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8 марта 2024 г.
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