Власти сообщают, что был задержан 19-летний юноша из Шри-Ланки, который обвиняется в совершении данного преступления. Согласно информации от полиции, обвиняемый Фебрио де-Зойса знал своих жертв, так как они проживали в одном здании.

«Полиция идентифицировала пятерых жертв как семью иммигрантов из Шри-Ланки. Это 35-летняя женщина и ее четверо детей 7, 4, 2 лет и двухмесячный младенец. Также погиб знакомый семьи – 40-летний мужчина. Еще один мужчина ранен, он в больнице в стабильном состоянии», — говорится в материале.

«Это бессмысленное злодеяние, совершено против невинных жертв», — заявил начальник полицейского управления Оттавы в телеобращении. Он добавил, что полиция не контактировала с подозреваемым или жертвами до инцидента.

Мэр Оттавы назвал нападение одним из самых шокирующих в истории города.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что потрясен произошедшей трагедией в столице.

Нападение вызвало резонанс по всей Канаде, где, в отличие от ее южного соседа США, массовые атаки случаются редко. В Оттаве, городе с миллионом жителей, в 2023 году было всего 14 убийств, тогда как в предыдущем году их число составило 15.