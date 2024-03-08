В Анкаре водитель мотоцикла столкнулся с легковым коммерческим автомобилем. Водителем транспортного средства оказался Мохамед А. Фаттах аль-Бурхан Рахман, сын президента Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Рахман вылетел из сиденья мотоцикла и получил серьезные травмы.

ДТП произошло вечером в районе Кызылчашар. Мотоцикл под управлением Рахмана столкнулся с легковым коммерческим автомобилем, двигавшимся впереди.

От удара мотоцикл опрокинулся, а Рахман был отброшен на несколько метров. После того как очевидцы оповестили о происшествии спасательные службы, на место события прибыли медицинские и полицейские бригады.

После осмотра медиками Рахман был срочно госпитализирован в городскую больницу Билькент с тяжелыми травмами.

Водитель легкового коммерческого автомобиля был задержан. Состояние Рахмана, находящегося в отделении интенсивной терапии больницы, остается критическим.