Власти Кыргызстана ввели временные ограничения на потребление электроэнергии в часы наибольшего напряжения на сеть. Это связано с дефицитом электроэнергии в стране, объяснил президент республики Садыр Жапаров.

Политик поручил правительству принять меры для реконструкции устаревших гидроагрегатов на ГЭС Кыргызстана и модернизировать всю энергетическую инфраструктуру страны. На станциях следует провести капитальный ремонт и обновить техническое оборудование, это должно стать приоритетом властей, подчеркнул Жапаров.

Гидроустановки Токтогульской ГЭС используются без ремонта уже более 50 лет, необходима их полная модернизация, уточнил президент. В результате ремонтных работ планируется увеличить выработку энергии на станции. Это должно помочь справиться с дефицитом электричества в республике.

Вызывает опасения и состояние Уч-Коргонской ГЭС. По словам политика, она также нуждается в ремонте. С 5 марта власти страны начали ремонт ее четвертого гидроагрегата — из-за этого мощность блоков станции временно снизится. Именно этим вызваны предстоящие ограничения на потребление электроэнергии.

По словам Жапарова, критическая ситуация с нехваткой электричества сложилась из-за «долгосрочных недоразумений в управлении ресурсами».

Ограничения на потребление электричества президент назвал необходимой временной мерой, которая нужна для подготовки энергосистемы страны к предстоящему весенне-летнему сезону.

«Важно, чтобы общественность была информирована заранее о планах по ремонту и отключению электроэнергии, чтобы минимизировать возможные неудобства для населения», — отметил политик.

Кроме того, Жапаров поручил правительству работать над возведением новых энергетических объектов в стране и привлечь больше инвестиций в эту отрасль.