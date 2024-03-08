Прошедший февраль стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, объявила служба по изменению климата Европейского союза Copernicus. Средняя глобальная температура воздуха в этом месяце составила 13,5 градусов Цельсия, что на 0,12 градуса теплее, чем самый теплый февраль 2016 года. Февраль стал девятым самым теплым месяцем-рекордсменом: с июня Земля бьет все температурные рекорды.

Глобальное потепление, вызванное парниковыми газами и человеческой деятельностью, а также климатическим явлением Эль-Ниньо, охватило как сушу, так и океанские районы. Ученые опасаются, что планета перейдет критический климатический порог значительно быстрее. Это приведет к масштабным тропическим штормам и ураганам в Атлантическом океане. «‎Несмотря на то, что это может показаться поразительным, это не так уж и удивительно, поскольку непрерывное потепление климатической системы неизбежно приводит к новым температурным экстремумам»‎, — заявил директор службы по изменению климата Copernicus Карло Бонтемпи.

Среднегодовая температура планеты в феврале впервые превысила отметку в 1,5 градуса выше доиндустриальных уровней. Прошлая зима с декабря по февраль также была самой теплой за всю историю наблюдений: в среднем на 0,78 градуса выше среднего, согласно Copernicus. Рекордно высокие температуры продолжают фиксировать и в начале марта.

«‎Мы наблюдаем что-то чрезвычайное и небывалое‎», — отмечает Максимилиано Эррера, метеоисторик. — «‎В течение нескольких часов были побиты несколько тысяч рекордов по всему миру, с отклонениями, никогда ранее не виданными‎».

Кроме того, недавний анализ движения ветров показал, что количество холодного воздуха в Северном полушарии было близко к рекордно низкому этой зимой. Мировые океаны также оставались рекордно теплыми. Средняя температура поверхности океана в феврале была самой высокой за всю историю наблюдений для любого месяца, достигая абсолютного максимума в 21,09 градуса Цельсия.

По мере того как океаны нагреваются, стремительно тает ледяной покров Антарктиды: он достиг третьего минимума за год в феврале — на 28% ниже среднего.