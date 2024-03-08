Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Согласно данным, опубликованным в издании, каждый день на линии фронта погибают около 50 украинских военнослужащих, и значительная доля этих потерь связана с использованием Россией планирующих бомб, включая модель ФАБ-1500-М54.

Ранее российские войска применили ФАБ-1500-М54 против жилого здания в Красногоровке, зафиксировав момент атаки с двух разных точек. Взрыв бомбы вызвал огромный огненный столб, достигающий высоты двадцатиэтажного здания.

Командующий Военно-воздушными силами Украины Николай Олещук еще в ноябре 2023 года выразил обеспокоенность по поводу признаков подготовки к интенсивному использованию противником ФАБ-1500.

В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел производственный завод, где собираются эти бомбы, а российские СМИ сообщили, что их выпуск начался с началом войны.

ФАБ-1500-М54 является усовершенствованным вариантом бомбы КАБ-1500, созданной в СССР в 70-х годах и введенной в эксплуатацию в 80-х.

Бомбы типа М54 изначально проектировались для сброса непосредственно над целью из-за их ограниченных аэродинамических характеристик. Впрочем, этот недостаток был преодолен за счет внедрения носового обтекателя, управляемого модуля планирования и коррекции (УМПК), чья установка позволила вернуть в строй тысячи таких бомб, ранее находившихся на хранении.

С улучшенной точностью в 5 метров, взрыв создает кратер диаметром 15 метров и зону поражения свыше 2 квадратных км. В ФАБ-1500 М54 используется 675 кг тротила. Эти бомбы сбрасываются с боевых самолетов Су-34 и Су-35.