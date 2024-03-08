Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в пятницу заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях расширились до рекордных значений, что угрожает «уничтожить любую практическую возможность» создания жизнеспособного палестинского государства.

Тюрк подчеркнул, что это расширение равносильно переселению населения Израилем, что является «военным преступлением». «Насилие со стороны поселенцев и нарушения, связанные с поселениями, достигли шокирующего масштаба», — сказал Тюрк.

Доклад, который будет представлен Совету по правам человека в Женеве, основан на мониторинге ООН и документирует 24 300 новых жилищных единиц на Западном берегу за год. После нападения ХАМАС 7 октября насилие против палестинцев со стороны израильских поселенцев и еврейского государства резко возросло, что уже привело к смерти более 400 палестинцев.

Одержимость библейскими мифами толкает Израиль к сомнительным с точки зрения законности действиям, свои претензии на палестинские территории еврейское государство обосновывает религиозными текстами. Израиль утверждает, что его армия проводит на Западном берегу реки Иордан «контртеррористические операции» и целится исключительно в подозреваемых боевиков.

Доклад Тюрка отмечает, что политика нынешнего израильского правительства, самого правого в истории страны, «в беспрецедентной степени» совпадает с целями поселенческого движения. Отмечаются случаи, когда поселенцы, одетые в форму израильской армии и вооруженные армейскими винтовками, нападали на палестинцев, иногда стреляя в упор.

Следует подчеркнуть, что даже ближайшие союзники Израиля сходятся во мнении о нарушении им международного права. Так, администрация Байдена ранее выразила мнение, что действия Израиля "не соответствуют" международному праву.