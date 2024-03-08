Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул направила Национальную гвардию в метро города в рамках кампании по борьбе с преступлениями, в частности, с попытками пронести ножевое и огнестрельное оружие в подземку.

На входе в метро будут дежурить 750 членов Национальной гвардии для помощи Нью-Йоркскому полицейскому управлению (NYPD). В их задачи, в частности, будет входить проверка сумок на наличие оружия.

«‎‎Для людей, задумывающихся о том, чтобы пронести пистолет или нож в метро, по крайней мере, присутствие военных создаст эффект устрашения», — пояснила Хокул.

Инициатива стала частью более широких усилий со стороны кабинета губернатора по борьбе с преступностью в сети метро. Хокул также предложила запретить людям ездить на поездах в течение трех лет, если они будут признаны виновными в нападении на пассажиров. По ее словам, чиновники установят камеры в кабинах кондукторов, чтобы защитить работников метрополитена от нападений.

Губернатор пытается представить более агрессивную стратегию в области общественной безопасности на фоне того, как республиканцы сделали вопросы преступности в Нью-Йорке костяком своей предвыборной кампании на выборах в Палату представителей в 2022 году.

Гражданский союз города раскритиковал инициативу губернатора, отметив: этот шаг является «‎еще одним примером, когда политики чрезмерно реагируют на проблему и переходят границы‎».

Полиция в Нью-Йорке уже довольно давно проводит выборочные проверки сумок на входах в метро, хотя мера применяется нерегулярно, и пассажиры вправе отказаться от проверки и покинуть станцию. Критики многократно подвергали сомнению эффективность таких проверок в системе метро, обслуживающей более 3 млн пассажиров в день.