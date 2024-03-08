На северо-западе Нигерии в городе Курига неизвестные напали на школу и похитили более 300 учеников. Полиции удалось вернуть 25 детей родителям, еще 275 остаются в заложниках. Из них большинство составляют дети в возрасте от 8 до 15 лет.

Власти страны запустили операцию для нахождения пропавших учеников. Советник главы города Курига Идрис Маиаллура заявил, что неизвестные сначала похитили около 100 учеников начальных классов, но затем освободили часть из них, а остальные смогли сбежать.

Один из родителей похищенных детей Хассан Абдуллахи в беседе с агентством Reuters заявил, что местные добровольцы пытались отразить нападение, но были перебиты.

«‎‎Семнадцать из похищенных учеников — мои дети. Мне ужасно грустно, что правительство полностью бросило нас на произвол судьбы», — отметил родитель.

Похищения с целью выкупа, к сожалению, крайне распространены в этой африканской стране, особенно на северо-западе, где преступные группировки и ранее атаковали образовательные учреждения. В 2014 году похищение более 200 школьниц группировкой «‎‎Боко Харам» в деревне Чибок привлекло внимание всего мира к этой проблеме. В июле 2021 года боевики также захватили более 150 детей. Все они впоследствии были освобождены после выплаты выкупа.

Президент Бола Тинубу, вступивший в должность в мае, призвал к борьбе с преступностью и похищениями ради выкупа. Однако вооруженные силы страны сталкиваются с множеством проблем, включая затяжные гражданские конфликты на северо-востоке страны.

Крис Кваджа, доцент нигерийского Университета им. Адама, заявил, что столь частные нападений на школы демонстрируют высокий уровень бессилия правоохранителей в Нигерии и по сути безнаказанность организованных групп преступности в стране.