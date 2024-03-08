«Мы запускаем кипрский морской коридор для доставки помощи в Газу при поддержке США и ОАЭ. Европа выделила гуманитарную помощь в 250 млн евро только в этом году, но ключевой вызов — это доставка этой помощи в Газу», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе своего визита на греческую часть острова.

Председатель Еврокомиссии не указала конкретных дат, но акцентировала внимание на том, что Европейский Союз не ограничится одним маршрутом и продолжит разрабатывать альтернативные пути для доставки помощи. Она также отметила, что ЕС уже успешно реализовал 41 авиаперелет, целью которых было установление эффективной системы воздушной доставки гуманитарных грузов.

Глава Греческой администрации Южного Кипра Никос Христодулидис, выступая на той же пресс-конференции, заявил, что события на Ближнем Востоке оказывают прямое влияние на Европу и могут иметь глобальные последствия.

В прошлом году Греческая администрация Южного Кипра предложила использовать свои порты для транспортировки гуманитарной помощи через Средиземное море в Газу. 9 ноября 2023 года на мероприятии в Париже Христодулидис анонсировал разработку детального плана создания морского коридора для эффективной и безопасной доставки помощи в Газу. В качестве ключевой точки для этой инициативы был выбран город Ларнака, где планируется создание логистического центра с возможностью обработки до 200 тыс. тонн грузов.

Помимо этого, правительство США объявило о планах строительства нового порта в Газе для приема гуманитарных грузов, транспортируемых морским путем с Кипра.