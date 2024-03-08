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Глава МИД Молдовы: Турция — гарант стабильности
Глава МИД Молдовы Михай Попсой высоко оценил вклад Турции в региональную стабильность, отметив также большой потенциал Анталийского дипломатического форума
Глава МИД Молдовы: Турция — гарант стабильности
Михай Попсой / Photo: Reuters
8 марта 2024 г.

Михай Попсой, вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы, заявил о «прекрасных двусторонних отношениях» с Турцией. Он подчеркнул роль Анкары как «стабилизирующей силы» в Восточной Европе, выразив признательность за «видение и участие Турции как миротворческого актора».

Попсой также приветствовал активное присутствие Турции в регионе и выразил надежду на более тесное сотрудничество в политической, экономической и оборонной сфере.

Ситуацию в Газе министр назвал «неприемлемой». Попсой призвал к соблюдению международного права, прекращению огня и освобождению всех пленных.

Анталийский дипломатический форум (ADF) 2024 года был высоко оценен Попсой как важная платформа для лидеров и министров, где они могут «находить решения и реализовывать их на благо своих народов и региона».

Министр иностранных дел также отметил нынешнюю стабильность в Приднестровье и Гагаузской автономии — регионах Молдовы, предостерегая от распространения «непроверенных новостей» в международных СМИ.

Он выразил уверенность, что дискуссии в рамках ADF помогут сохранить стабильность в Молдове.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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