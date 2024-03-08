Президент Турции Эрдоган выразил почтение женщинам за их вклад в общество и государство, особенно отметив их роль в защите страны. Он подчеркнул, что каждый день должен считаться днем женщин, не ограничиваясь лишь 8 марта. Эрдоган также анонсировал новые инициативы и планы, направленные на укрепление положения женщин в турецком обществе.

«Сильная семья является не только основой нашего государства и нации, но также и залогом нашего будущего. Первым и самым важным условием сильной семьи является сильная женщина», — подчеркнул президент.

Эрдоган высоко оценил вклад женщин в прогресс Турции, подчеркивая их роль в успехах страны по многим направлениям, от экономики до демократии. Он отметил устойчивость и смелость женщин, которые не поколебались перед лицом испытаний и активно участвовали в борьбе за свои права и свободы, внося неоценимый вклад в общественное развитие и укрепление демократии в стране.

Кроме того, президент Турции Эрдоган осудил мировое сообщество за бездействие перед лицом нарушений прав человека и геноцида в разных регионах.

«Могут ли те, кто молчит о геноциде палестинского народа, игнорирует массовые убийства, быть последовательными, эффективными и беспристрастными? Конечно, нет. Те, кто не реагирует на нарушения прав в Сирии, Палестине, Аракане, Туркестане и других мусульманских регионах, не имеют права голоса в других вопросах. Турция же демонстрирует свою позицию с помощью дипломатических инициатив, помощи, усилий по формированию общественного мнения, решительно продолжая свою борьбу. Мы не лицемеры, в отличие от них. И никогда не будем», — подчеркнул президент.