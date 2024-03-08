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Франция: отправим, но другое
Глава Минобороны Франции поделился подробностями об участии его страны в обороне Украины
Франция: отправим, но другое
Себастьян Лекорню / Photo: Reuters
8 марта 2024 г.

Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил в пятницу 8 марта, что вопрос об отправке наземных войск в Украину не стоит. При этом он объявил о прямом промышленном участии Франции в обороне воюющей страны. Он также упомянул возможную отправку французских специалистов по разминированию и военных инструкторов.

«Мы намерены производить оружие на украинской земле и обслуживать его. Мы предложили построить французские или европейские заводы в Украине, и это стало предметом европейского консенсуса», — прокомметировал Лекорню результаты встречи 26 февраля в Париже, посвященной поддержке Украины.

По его словам, французские компании создадут «партнерства», три из которых будут поставлять «беспилотники и наземную технику», и все это «совместно с украинскими компаниями».

«Мы будем производить запчасти и, возможно, даже боеприпасы», — добавил министр.

Министр вооруженных сил Франции также прокомментировал слова президента Макрона, когда тот заверил, что «ничто не исключено» в отношении отправки наземных войск. Лекорню признал, что слова «потрясли» союзников. Однако, по его словам, они «вырваны из контекста».

«Речь может идти о разминировании и обучении украинских солдат на их собственной земле. <…> Контрнаступление не сработало, и, при всем уважении к нашим союзникам сегодня ситуация уже не та», — добавил министр.

В четверг Кремль обвинил Эмманюэля Макрона в расширении «прямого участия Франции» в конфликте.

«История Франции такова, что она не должна быть слабой. Поддерживать баланс сил — значит не быть слабым и не идти на обострение. Мы не хотим демонстрировать слабость в Москве», — заключил Лекорню.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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